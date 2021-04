Zullen we het wiel nog een keer uitvinden?

In onze Raad van Toezicht-vergaderingen gaat het vaak over de lange termijn. Vaak ook is het gebezigde jargon tamelijk abstract, met begrippen als ‘digitale transformatie’, ‘innovatief vermogen’, ‘inzet van AI’ en ‘tweede orde leren’. Een stip op de horizon is voor je het weet wel een hele verre stip waar iedereen zijn eigen invulling en betekenis aan geeft.