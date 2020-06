Ali Parsa, Babylon Health: ‘De oude zorgmethoden hebben ons in de steek gelaten’

Babylon Health begon in 2013 in het Verenigd Koninkrijk met medische consulten op afstand. Sindsdien is het platform geadopteerd door een aantal organisaties die deel uitmaken van de Britse NHS. Ook wordt Babylon in een groeiend aantal landen ingezet waar fysieke toegang tot een dokter wegens bijvoorbeeld afstand niet altijd makkelijk is – Canada, de VS, maar ook China en Rwanda. In maart 2020 walste de coronacrisis ook over Europa en de VS heen. Verwacht oprichter Ali Parsa dat deze crisis de opschaling van e-health eindelijk de nodige versnelling geeft?