Anne-Miek Vroom en Jan Hazelzet: Kansen in crisistijd voor online patiëntenparticipatie

De afgelopen jaren hebben we steeds vaker patiënten op het podium horen vertellen over hun persoonlijke ervaringen met digitale zorg, of met het gebrek daaraan. Over hoe graag ze zouden willen beeldbellen met hun arts of een persoonlijke gezondheidsomgeving willen gebruiken. Of over hoe enthousiast ze zijn om zich dankzij telemonitoring weer veilig genoeg te voelen om te sporten – ook met een ingrijpende hartafwijking. Over hoe fijn het is een e-consult te gebruiken en hoe jammer het is dat maar één medisch specialist dit deed.