Arts en patiënt hand in hand

Bijzondere tijden vragen om buitengewone maatregelen. Dat geldt voor ons allen, maar in het bijzonder voor de zorg. In deze tijd van het SARS-CoV-2 (corona) virus zien we een versnelling van digitalisering en wat deze aan mogelijkheden biedt voor de zorg en aandacht voor u en mij. De implementatie van e-health, m-health en smart health voor arts en patiënt versnelt en de opschaling gaat in vogelvlucht. Het virus heeft ons allemaal, inclusief de zorgsector, in zijn greep.