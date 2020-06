ConsultAssistent moet specialist en patiënt helpen Digitale anamnese in dertig tot veertig vragen

Kun je nauwkeuriger voorspellen hoe het patiënten vergaat, als je genoeg van ze weet? Henk Blom, KNO-arts in het HagaZiekenhuis, is er heilig van overtuigd. Ruim twintig jaar werkte hij aan een model en een tool die patiëntdata gestructureerd verzamelt en analyseert en een nauwkeurigere prognose mogelijk maakt. Het resultaat is ConsultAssistent. Met dit instrument groeit volgens Blom de kwaliteit van de zorg, wordt de triage effectiever en krijgt de patiënt meer aandacht.