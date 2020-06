Corona: angst & vooruitgang

Het is al weer een aantal weken geleden dat ik via internet zat te kijken naar de #Appathon die werd georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Ik zat toen vier weken in zelfisolatie bij mijn ouders. Daar voelde ik mij in deze crisis het meest veilig, omdat ik het aantal noodzakelijke contacten hiermee enorm beperk.