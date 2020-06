Coronacrisis toont: zorg kan én moet rondom patiënt georganiseerd worden!

De coronacrisis heeft de zorg binnen enkele weken veel geleerd. Ideeën en innovaties die voor de COVID-19 uitbraak onmogelijk leken, werden in no time realiteit. Velen stegen boven zichzelf uit. Verschillende disciplines binnen en buiten ziekenhuizen werkten samen, ontmoetten elkaar. De zorg werd in korte tijd sectoroverstijgend georganiseerd. Er was en is urgentie: één van dé triggers voor innovatie. De vraag is nu of we dit ‘sectoroverstijgend organiseren’ kunnen doorzetten en de zorgvrager als uitgangspunt kunnen blijven zien in alle zorgvormen.