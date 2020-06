‘Data gaat steeds grotere rol spelen bij besluitvorming in de zorg’ PALGA als rentmeester van pathologiedata en weefsels

PALGA bestaat volgend jaar 50 jaar. De stichting is in die tijd een belangrijke rol gaan spelen in de uitwisseling van pathologie-data. Een nieuwe meerjarenstrategie moet de organisatie helpen om te gaan met de veranderende manier waarop samenleving en zorg kijken naar opslag en uitwisseling van gegevens. In de tussentijd moet de stichting ook dealen met snelle veranderingen door de impact van de coronapandemie. We spraken hierover met prof. dr. Iris Nagtegaal van het Radboud UMC in Nijmegen en bestuursvoorzitter van Stichting PALGA.