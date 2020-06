Dokters helpen dokters in virtuele omgeving

Zelfs de meest ervaren huisarts zit wel eens met de handen in het haar. Bij complexere vragen over diagnose of behandeling is het dan gebruikelijk om te overleggen met een specialist. De telefoontjes over en weer met de tweede lijn zijn voor een groot deel te ondervangen met een virtueel meedenkconsult. De Prisma-app ondersteunt op deze manier ruim 800 huisartsen en draagt bij aan het waarmaken van netwerkgeneeskunde.