E-health in de praktijk: Genzõ: kijk door een andere bril naar de zorg

De slimme bril is versneld ingezet om diagnose op afstand in deze coronatijd mogelijk te maken. Die slimme bril, ook wel Smart Glass genoemd, is een bril met een kleine sterke camera waarmee de zorgmedewerker contact kan leggen met een verpleegkundige of arts. Er wordt een beveiligde live beeldverbinding gemaakt, waarbij de beelden niet worden opgeslagen. De verpleegkundige of arts kan realtime door de ogen van de zorgmedewerker meekijken en ondersteuning vanuit expertise bieden. We quoten hier uit één van de vele artikelen van de afgelopen weken die de Smart Glass-oplossing van 1Minuut kenmerken. Deze ervaringen komen vanuit De Zorggroep die recent de bril heeft ingezet als effectief communicatiemiddel.