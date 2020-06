Een ziekenhuis met een digitale strategie voor de komende 10 jaar En toen brak het coronavirus uit

Toen Hans Schoo als verse bestuurder bij Rijnstate (Arnhem) voor de eerste keer bij de IT-afdeling kwam met IT in zijn portefeuille, liet hij hen een muziekblad zien en zei: “Ik kan deze noten niet lezen. Ik kan ze niet schrijven en niet spelen, maar ik weet wel hoe het moet klinken”. Dat is volgens hem de essentie van zijn opdracht. “Ik ben geen IT-er. Ik weet er wel iets van. Ik weet wel hoe ik het wil gebruiken en hoe ik wil dat het gebruikt wordt in mijn organisatie. Ik heb een professional nodig om mij te helpen het inhoudelijk goed te doen. Maar de professional heeft mij nodig om te zorgen dat we de goede dingen doen. Je hebt in een ziekenhuis een dirigent nodig en iemand die de toon aangeeft. Vaak wordt de Raad van Bestuur als de dirigent gezien. Ik zie mijzelf meer als de hobo die de toon aangeeft zodat we niet vals spelen. Met de orkestleden erbij maken we muziek. Dat heb ik met IT.”