Evaluatie pilot Stopcoach-app in vijf gemeenten App biedt extra steun in de rug voor rokers met multi-problematiek

Dat ze moest stoppen met roken, wist Henny uit Roermond (zie kader) zelf ook wel. Ze had het al minstens tien keer geprobeerd, helaas zonder succes. Tot ze hulp kreeg van de longverpleegkundige uit het ziekenhuis én De Stopcoach-app. De Stopcoach-app is een eenvoudige en begrijpelijke app die rekening houdt met de leefwereld van lager opgeleiden. De app wordt altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke begeleiding. Vijf gemeenten werkten mee aan een pilot. De evaluatie van deze pilot is onlangs gepubliceerd.