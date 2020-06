Gezondheid en gedrag

Het is 2020, COVID-19 houdt ons flink in zijn greep. Met als gevolg dat ons brein en daarmee ons gedrag behoorlijk op de proef wordt gesteld. De versoepeling van de maatregelen gaat heel geleidelijk en voorzichtig. Geheel logisch gezien de impact van de coronacrisis. Toch klinkt veel teleurstelling en frustratie omdat er nog geen uitzicht is op betere tijden en meer vrijheid. We zijn nog nooit zover van elkaar vandaan weg geweest, maar tegelijkertijd staan we zo dichtbij elkaar. De inzet en mogelijkheden van digitale voorzieningen, waaronder e-health, m-health en smart health lijken nu belangrijker dan ooit, een beloning voor al onze opofferingen.