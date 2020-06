Intensief observeren laat robot beter presteren

Sociale robots worden gelukkig niet getroffen door het coronavirus. Juist in deze tijd kunnen we hun potentiële meerwaarde verkennen. Datacollectie speelt bij dat verkennen een belangrijke rol. Maar welke data moet je verzamelen en hoe trek je daar de eerste voorzichtige conclusies uit? Hoe bouw je de eerste aannames op voor verdere toetsing in de praktijk? Zonder data zijn we als een blinde in ons eigen onderzoek. Data alleen zeggen op hun beurt echter ook niets. Datacollectie en -analyse over een langere periode zijn dan ook van cruciaal belang voor de ontwikkeling van robots.