Jolanda Buwalda (Omring): ‘Digitaliseer op basis van behoeften en verlangens’

“Je moet mensen geen digitale werkelijkheid indrukken, maar deze passend maken bij hun behoeften en verlangens. Beleving speelt daarin een cruciale rol”, stelt Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring. Dit inzicht vormt de basis voor tal van digitale innovaties bij de VVT-organisatie, die bijna 13.000 cliënten heeft in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. Opvallend is het succes dat Omring boekt met gamification. “De funfactor verhoogt de betrokkenheid en als je iets zelf ondergaat, heeft dat een directe invloed op je gedrag. Zo raken niet alleen onze professionals, maar ook cliënten veel sneller gewend aan een digitale omgeving”, is Buwalda’s ervaring. Onder haar inspirerende aansturing heeft Omring zich de kunst van het innoveren eigen gemaakt en ontwikkelt het vindingrijke oplossingen voor de uitdagingen waar de thuis-, revalidatie- en verpleeghuiszorg voor staan. Dit vermogen komt de organisatie ook tijdens de COVID-19 crisis goed van pas.