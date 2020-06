Kaf en koren scheiden bij medische hulpmiddelen tijdens COVID-19 crisis

De huidige crisis laat prachtig de innovatiekracht van ons land zien. Zo werken we mee aan zeker éen van de 90 potentiële vaccins, vier van 40 verschillende behandelopties, komen 750 corona-apps uit Nederland en zijn er drie nieuwe Nederlandse beademingssystemen in ontwikkeling. Dit naast de inmiddels ruim 9.000 wetenschappelijke publicaties over Covid-19 (162 uit Nederland). Het geeft aan hoe hard en snel we met zijn allen bezig zijn om te proberen deze ‘onzichtbare vijand’ aan te pakken. Tegelijkertijd is het goed dat we blijven beseffen dat veel van deze innovaties en technologieën de zorg niet gaan bereiken, terwijl er door veel partijen wel veel energie, tijd en geld in is gestoken.