Rotte innovatie-appel? Gooi niet de hele mand weg!

Schurken en oplichters zijn van alle tijden. Van de wonderolie uit het Wilde Westen tot bloedtest startup Theranos. Maar gebruik hun verkeerde voorbeelden niet om alle innovaties in een slecht daglicht te zetten. Ja, ook ik liet me meeslepen door de belofte van Theranos. En nee, één rotte appel betekent niet dat we de hele mand moeten weggooien.