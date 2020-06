Vele kleuren op het digitale palet

Bij digitale innovatie leek het tot nu op een test in zitvlees: of de zorg het zag zitten, of de verzekeraar het zag zitten, of de patiënt het zag zitten. Net als met verstoppertje: ‘blijf zitten waar je zit en verroer je niet’, met opschaling in schildpadtempo. Nu komt er door de coronacrisis vaart in. Fenna Heyning, directeur STZ: “Er is lang gezaaid, nu gaan we oogsten.”