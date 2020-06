Virtueel ophokken? Dat kan anders

Deze dagen coördineer ik een minor voor bachelor-studenten geneeskunde. Het programma is halsoverkop online gezet. Waar we elkaar in een zaaltje in het studiecentrum zouden hebben ontmoet, doen we dat nu in een virtual classroom. Die heeft prima functies, zoals breakout rooms, een poll-functie en een virtueel whiteboard. En toch missen we het zaaltje. De studenten hopen dat we elkaar nog ècht zullen zien.