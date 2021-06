Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt om innovatie

Hoe kun je mensen in de laatste fase van hun leven zo aangenaam mogelijk laten wonen en hoe faciliteer je de zorgprofessionals die dat mogelijk moeten maken? Sevagram, een organisatie voor ouderenzorg in Zuid-Limburg, trekt voor het antwoord op met Ascom Nederland. “Door de juiste mix van technologische en sociale innovatie kunnen we de demografische uitdaging aan”, stelt Tim van de Geijn, programmamanager Innovatie bij Sevagram.