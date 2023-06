Alle info over types technologie-gebruikers op één plek

Gemiddeld 15 procent van de zorgmedewerkers beoordeelt zichzelf als digitale starter. In de praktijk ligt dat aantal waarschijnlijk hoger, beperkte digitale vaardigheden is immers niet echt iets om mee te koop te lopen. In 2018 werd daarom de coalitie ‘Digivaardig in de zorg’ opgericht, met als doel iedereen voldoende digivaardig te maken om goede zorg te leveren. In samenwerking met kennisorganisatie Vilans werden tools voor vier verschillende types technologiegebruikers ontwikkeld. Voor de digistarter, de aarzelende technologiegebruiker, de digivaardige professional en de digitale enthousiasteling. Programmamanager Suzanne Verheijden van het ECP (Platform voor de Informatiesamenleving) en senior Vilans-adviseur Bart van Mierlo vertellen over alle kennis die al beschikbaar is en over het werk dat nog gedaan moet worden.