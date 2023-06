Als je niet wilt opschalen, doe dan ook geen experiment

Na vier jaar voorzitterschap bij zorgverzekeraar CZ heeft Joep de Groot een aardig overzicht gekregen van digitale zorgpilots die worden gehouden in het land. Ook ziet hij dat het soms ontbreekt aan lef om groot te denken zodat een verandering daadwerkelijk op gang komt. Hij is van mening dat je vooral kan leren van anderen en dat je hierbij prima verandermanagers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven kunt betrekken. Nadat hij op het congres van ICT&health eind januari al opriep om te stoppen met het herhalen van pilots, deelt hij nu in dit artikel meer van zijn inzichten en ideeën.