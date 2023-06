Belangrijke rol voor gedrag bij succes Green Deal voor de zorg

Binnen de zorg zal het inmiddels bekend zijn: de sector is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale CO2-uitstoot per jaar in Nederland, ofwel zo’n 11 megaton. Om het in perspectief te plaatsen, voor de landbouw is dit ongeveer 27 megaton CO2 per jaar, 16 procent van het totaal. Interessant is dat in de zorg 38 procent van de uitstoot afkomstig is van de energie voor gebouwen1, 23 procent van bedrijfsactiviteiten en overige, 22 procent van de reisbewegingen van patiënten en zorgverleners en 18 procent van geneesmiddelen. Van ‘overige’ is 6 procent afkomstig van medische apparatuur en instrumenten. De vraag is natuurlijk waar de grootste winst te behalen is bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in de zorg. Moeten we gebouwen gaan sluiten of zorginstellingen gaan uitkopen, zoals in de landbouw?