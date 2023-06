Een sociale robot op recept: de toekomst van de huisartsenzorg?

Is een sociale robot gelijkwaardig aan een slimme (AI) assistent? Er zijn logischerwijs op diverse vlakken verschillen. Zoals de verschijningsvorm, de soort interactie, ethische bezwaren, het doel en functionaliteit of de kosten. Toch worden sociale robots vaak in één adem genoemd met slimme assistenten en AI (kunstmatige intelligentie). Maar misschien is dat wel de grote valkuil. Is het niet beter om te starten met sociale robots en daarna pas zelflerende AI in te zetten? Sociale robots hebben immers het voordeel dat ze specifiek kunnen worden geprogrammeerd voor bepaalde taken en in beginsel niet zelfstandig kunnen leren. Dit geeft een hoge mate van controle over hun interactie met patiënten. Resultaten zijn voorspelbaarder dan bij zelflerende AI. Bovendien kunnen sociale robots nu wellicht al goed worden ingezet voor bepaalde taken in de huisartsenzorg. Denk aan het monitoren van patiënten, het geven van voorlichting, ondersteuning van patiënten bij het behalen van hun gezondheidsdoelen via coaching en feedback. Op deze manier kunnen patiënten op een laagdrempelige en interactieve manier ondersteund worden in hun gezondheidsproces.