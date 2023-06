St Jansdal en CAM gaan samen uitdaging aan voor nieuw virtualisatieplatform

Het invoeren van een nieuwe virtuele werkomgeving en een nieuw besturingssysteem. Voor een gemiddeld ziekenhuis zijn het afzonderlijk al twee behoorlijk projecten. Bij het St Jansdal in Harderwijk liepen de twee trajecten gelijk op, om overlast voor gebruikers en beheerders te minimaliseren. KPN-dochter en langdurig St Jansdal-partner CAM IT werkt samen met de IT-beheerders van het ziekenhuis om alles in goede banen te leiden. Het resultaat levert zowel deze IT’ers als de zorgprofessionals van het St Jansdal voordelen op in flexibiliteit en gebruiksgemak. Het bijkomend voordeel: diverse lessons learned om bij volgende projecten te gebruiken.