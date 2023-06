Waar ligt de Raad van Toezicht van wakker?

Natuurlijk is het geen goede zaak om wakker te liggen. Maar wel is het goed om te beseffen waar de zorgen of aandacht van de interne toezichthouders heen gaan in een zorginstelling. Waar toetsen ze het handelen van de directie of de raad van bestuur aan? Immers, dat inzicht biedt een goed aanknopingspunt om te zien hoe ICT daarin kan faciliteren. Sterker nog, het kan een hulpmiddel zijn om de schaarse resources te prioriteren. Geen bijdrage hieraan? Dan ook niet relevant en schrappen van de lijst van onderhanden projecten of wensen!