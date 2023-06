‘We moeten de voordeur wijd openzetten voor elkaar’

Met veel energie heeft Lea Bouwmeester als voorzitter van de ICT&health Redactieraad de afgelopen vijf jaar mensen en partijen aan elkaar verbonden om digitale innovatie aan te wakkeren, vanuit de overtuiging dat technologie een gamechanger is. Haar opvolger is minstens zo energiek en vastbesloten om vanuit positiviteit – ‘kom bij mij niet aan met wat er niet kan’ – de zorgtransitie in een stroomversnelling te brengen. “Het gaat allemaal nog veel te traag,” aldus Diederik Gommers.