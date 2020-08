100 jaar robots, van Spaanse griep tot Covid-19

Robots veroveren steeds meer een sociale plek in ons leven. Ook in de zorg lijken ze hard op weg naar een toekomstige rol binnen de dagelijkse zorg- & dienstverlening. Maar hoe lang zijn robots al onder ons en welke rol speelt kunstmatige intelligentie bij de inzet van robots in de zorg? Tijd voor een tweeluik over de ontwikkeling van sociale robotica in de afgelopen 100 jaar. Waar komen robots vandaan en waar staan we nu als het om robots in de zorg gaat? In dit eerste deel blik ik graag met u terug. Zo zullen we zien dat er tastbare aanknopingspunten liggen vanuit die historie met de huidige én toekomstige toepassing van robots in de zorg.