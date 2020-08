Begeleidingsethiek bij AI-trajecten in de zorg

Als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kregen veel mensen zorg thuis. Dat paste precies in het concept van de box, ontwikkeld door het CAIRElab van het LUMC. De box bevat meetapparatuur voor mensen thuis. In de coronaperiode is de box veel meer gebruikt dan vooraf gedacht. Naast bestaande boxen is er een speciale corona-box ontwikkeld. Juist wanneer ontwikkelingen snel gaan, is het belangrijk stil te staan bij ethische vragen die vernieuwingen in het zorgproces oproepen. Want hoe bepaal je wat ‘verantwoorde inzet’ van technologie in het zorgproces is? Welke ethische aspecten komen er boven bij de toepassing van artificial intelligence (AI) in de zorg?