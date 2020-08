Carina Hilders, Reinier de Graaf: ‘Flexibiliteit ICT-oplossingen én medewerkers essentieel voor toekomstige uitdagingen’

Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft vertelt over de impact van de coronacrisis op haar werk als bestuurder. Samen met het crisismanagementteam zorgde zij ervoor dat het ziekenhuis optimale zorg kon blijven bieden. De reguliere zorg werd tegelijkertijd veel digitaler. Hilders deelt haar visie op digitalisering in de zorg, hoe dit zeker tijdens de coronacrisis vroeg om flexibiliteit, en hoe zij andere manieren van organiseren en samenwerking inzetten om optimale zorg te kunnen blijven bieden.