De COVID-19-pandemie: een snoepwinkel voor ‘wetenschappers’?

Als we de koppen in de media mogen geloven, lijken er iedere dag weer nieuwe, baanbrekende doorbraken in wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 gedaan te worden. De wetenschappelijke publicaties over dit virus zijn niet bij te houden: eind juli leverde een zoekopdracht in PubMed, de meest gebruikte zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen, ruim 35.000 resultaten op. Daarnaast zijn er nog duizenden COVID-19 manuscripten beschikbaar op preprint servers. Ter vergelijking: tot nu toe zijn er in 2020 zo’n 32.000 artikelen over hartvaatziekten gepubliceerd, 6.000 over astma en 4.300 over influenza (griep). Hierbij een kort overzicht van de relatief nieuwe technologieën die ingezet worden om kennis over COVID-19 te vergaren en te delen.