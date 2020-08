Digitaal het nieuwe normaal

De druk die corona op onze gezondheidszorg en samenleving heeft gelegd, is immens. Het remt ons, test ons en zet ons aan het denken. We worden doordrongen van onze kwetsbaarheid als mens en van onze gezamenlijkheid. Tegelijk daagt deze periode ons creatief uit en zien we gezamenlijkheid en digitalisering toenemen. We hebben nu de kans om de gezondheid van morgen samen te vormen, veranderingen te initiëren en digitale toepassingen te verankeren in de samenleving. Laten we als zorgdrager en zorgvrager behalve onze zorgen ook onze krachten en expertises bundelen. Digitaal wordt zo het nieuwe normaal.