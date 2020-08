Digitaal met menselijke touch: ‘Digital Human’ Wendy

Steeds meer vertrouwen we op digitale communicatie met collega’s en cliënten. Technologie heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, waarbij chatbots, robots en kunstmatige intelligentie steeds vaker worden ingezet. Toch voelt digitale communicatie vaak wat afstandelijk. We staan dan ook voor de uitdaging om digitale communicatie een meer menselijke ‘touch’ te geven. We willen en kunnen menselijk contact nooit vervangen, maar we kunnen wel een meer menselijk gezicht geven aan digitale communicatie. Ontmoet, bovenstaande indachtig, Wendy: de ‘Digital Human’ van Omring.