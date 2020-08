Digitale innovatie als ethisch vraagstuk

Uit de coronacrisis zijn interessante lessen te trekken over de rol van digitalisering in de zorg. Maar aan de praktische invulling daarvan zitten wel ethische aspecten, stelt hoogleraar ethiek van biomedische innovatie Annelien Bredenoord (UMC Utrecht en Universiteit Utrecht). Zowel professionals als patiënten moeten bereidheid tonen om mee te gaan in de veranderingen die dit met zich meebrengt. Want accepteren zij bijvoorbeeld de beslissing van een algoritme?