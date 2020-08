Fake it till you make it! We gaan voor de nepcrisis

Iedereen is het eens: de Covid-19 crisis heeft toch wel een hele mooie boost gegeven aan digitalisering in de zorg. Maar hebben we daar echt een virus voor nodig waar we geen vaccin voor hebben? Moeten er mensen voor overlijden om te gaan beeldbellen? Hebben we zo’n noodzaak nodig om de voordelen in te zien van technologie?

Nee toch? In plaats van ‘Never waste a good crisis’, zeg ik ‘Let’s create a fake crisis’.