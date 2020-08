Gebruiksvriendelijke en begrijpelijke patiëntportalen Op reis door het digitale ziekenhuis

De gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van de digitale patiëntenomgeving. Dat is handig voor patiënten. Maar hoe werkt zo’n digitale toegang tot informatie van het ziekenhuis voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn? Waar lopen ze tegenaan en wat kan hen helpen? Pharos deed net als vorig jaar onderzoek in drie ziekenhuizen en bundelde de inzichten.