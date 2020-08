Gezonde vaart erin houden

Op mijn netvlies staan nog de schrijnende beelden van de ‘mondkappen-selfies’ van artsen en verpleegkundigen. Op hun gezichten zie je de afdrukken van die kap, na overwerkuren die niet meer op één hand te tellen zijn. In de afgelopen maanden, na het uitbreken van de coronacrisis, zagen we van alles ineens versnellen. Soms onderwijl verzuchtend waarom we dat niet eerder zo deden.