Herwaardering van het vakmanschap!

Het was alweer zo’n 23 jaar geleden dat ik aan het bed stond. En ik moet eerlijk bekennen dat ik het super spannend vond toen ik enkele maanden geleden op een ochtend tegen zes uur in mijn auto stapte om naar een verpleeghuis te rijden. Daar ging ik meewerken op een PG-afdeling waar net die week een COVID-19 uitbraak ontdekt was. Een bijzondere, maar ook ontnuchterende ervaring.