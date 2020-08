Nieuwe ggz-appwijzer: Belangrijke stap voor toegankelijker e-health van hoge kwaliteit

Deze zomer lanceerden de Nederlandse ggz en MIND de ggz-appwijzer. Een platform dat overzicht biedt in het oerwoud van apps bedoeld voor de geestelijke gezondheidszorg. De ggz-appwijzer is onderdeel van de regeling VIPP GGZ. Communicatieadviseur Charlotte Leemans ging in gesprek met Rimmert Brandsma van MIND, belangenbehartiger bij psychische problemen, en Matthijs Jantzen van zorginstelling GGz Centraal, over het belang van apps voor de ggz.