R4Heal Radboudumc: gepersonaliseerde ziekenhuiskamer 2.0 ‘Technologie, patiënt en verpleging vormen samen healing environment’

Een gepersonaliseerde patiëntenkamer met op de muur een omgeving geprojecteerd waar de patiënt zich prettig bij voelt en dito geluiden? Dit was één van de uitgangspunten van het project Room with a view van het Radboudumc van hoogleraar chirurgie Harry van Goor – ook één van de initiatiefnemers van het project met continue monitoring (zie ICT&health 6, 2019). Duidelijk is nu al dat de technologie impact heeft op de zorgprocessen en dat verpleegkundigen een net zo belangrijke doelgroep zijn om mee te nemen als de patiënt zelf.