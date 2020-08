Regiecentra ook ingezet bij andere aandoeningen Corona Check klaar voor tweede golf

De Corona Check, die OLVG en Luscii op 16 maart introduceerden, is een bijzonder initiatief. De app en bijbehorende medische dienst gingen binnen één week live en waren niet bedoeld voor de eigen patiënten van het ziekenhuis, maar voor ongeruste burgers met vragen. De opvolging van de app-gebruikers groeide vervolgens uit tot een landelijk netwerk van regiecentra, dat inmiddels meer dan 160.000 mensen met coronagerelateerde klachten heeft gemonitord en geholpen. Via deze infrastructuur is een schat aan data verzameld, die wordt gedeeld om de app te verbeteren en valideren. Ook kunnen de aangesloten zorginstellingen de regiecentra inzetten voor andere aandoeningen, zodat meer preventieve zorg kan worden geboden.