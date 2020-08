Saltro zet in op versnelde vernieuwing diagnostiek Coronacrisis bevestigt urgentie digitalisering zorg

Onverwacht kwam het coronavirus niet. Dat het ook Nederland zou treffen, was onvermijdelijk na de opeenvolgende uitbraken in andere landen. De vraag was alleen wanneer en in welke mate. Esther van de Haar, frontofficemanager bij diagnostisch centrum Saltro in Utrecht spreekt liever van een overval. ‘’Door het hoge tempo waarin het virus zich verspreidde, hadden we domweg te weinig tijd om adequaat te reageren, laat staan ons er goed op voor te bereiden.”