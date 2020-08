Sensoren als wachters in de nacht

Hoe bied je bewoners met dementie een veilige woonomgeving met zoveel mogelijk behoud van privacy en eigen regie? Hoe voorkom je onnodige controles tijdens de nachtelijke uren? En hoe benut je data over beweeggedrag om de zorg aan ouderen te verbeteren? Bij Voltawerk in Gorredijk, onderdeel van ZuidOostZorg in Friesland, is dit gesneden koek.