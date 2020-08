‘Vrij baan voor betere ondersteuning professional en patiënt’

“Digitale innovatie in ziekenhuizen is hard toe aan een betere balans tussen efficiency en ondersteuning”, stelt Mark Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek. “De COVID-19 crisis laat zien dat digitale zorg ook echt werkt. Maar onze focus lag te lang op het optimaliseren van financieel-administratieve processen. Nu hebben we behoefte aan oplossingen die dokters, verpleegkundigen en patiënten goed ondersteunen.” Van Houdenhoven constateert dat veel zorgorganisaties bij de realisatie daarvan worden belemmerd door de innovatie-agenda van IT-leveranciers. Om dit te doorbreken, ontwikkelde de Sint Maartenskliniek een integratie- en virtuele datalaag boven haar bestaande IT-systemen. “Hiermee koppelen we data los van applicaties, waardoor we gegevens gemakkelijk kunnen uitwisselen en gebruiken in andere toepassingen”, zegt de IT-minded zorgbestuurder. “Dat geeft ons de vrijheid om te maken wat we nodig hebben.”