De (meer)waarde van de Personal Health Train

Nederland heeft een schat aan (medische) data, die voornamelijk vanwege wetgevingen en zorgen rondom privacy nu niet ten volste worden benut. Eén manier om de data meer toegankelijk te maken en meer privacy te waarborgen, is gefedereerd leren (‘Federated Learning’). De Personal Health Train (PHT) is een van de federated learning-concepten die wordt gebruikt in Nederland. Er is echter nog weinig publiekelijk bekend over wat de implementatie ervan oplevert voor organisaties. In opdracht van Zorginstituut Nederland onderzocht Panaxea, in diverse contexten, welke baten, kosten en investeringen verbonden zijn aan het implementeren van de PHT1.