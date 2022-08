Deense minister van Gezondheid Magnus Heunicke: ‘Transparantie en openheid schept vertrouwen in gegevensuitwisseling’

Het Deense zorgsysteem kent dezelfde uitdagingen als het Nederlandse. Anders is het volgens de Deense minister van Gezondheid Magnus Heunicke wanneer het gaat om de manier waarop met data en gegevensuitwisseling wordt omgegaan. Zo heeft Denemarken een centraal beheerd digitaal gezondheidskluisje ontwikkeld waarin alle medische data van alle Denen in staat en waar – met eenmalig gegeven toestemming – behandelaren data mogen inzien en aanvullen. In een interview met ICT&health tijdens de Deense handelsmissie in Nederland in juni, vertelt Heunicke onder meer hoe Denemarken hier een voorlopersrol in heeft genomen.