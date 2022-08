Een leertraject van een digitale starter met haar digicoach Hoe is het nu met Marrie?

In 2019 interviewde ik Marrie Vanmaris. Een digitale starter van 59 jaar die heel gemotiveerd was om digivaardiger te worden. Ze werkt binnen Quarijn, een organisatie die dienstverlening biedt aan ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, als huishoudelijk medewerker en gastvrouw. Marrie wilde heel graag aan de slag en vond het prima als ze daarbij gevolgd werd door een camera. “Het is zoals het is, ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik hoef me nergens voor te schamen.” Ze werd gefilmd1 toen ze probeerde in te loggen op de mail (voorheen beantwoordde haar man haar e-mail). Marrie probeerde de stappen van computerhandelingen zelf te onthouden door ze op te schrijven. “Ik heb al heel veel boekjes versleten. Met wachtwoorden en pictootjes. Die teken ik dan na, van die symbolen op de computer die zeggen wat je moet doen.”