GGZ-aanbieder Eleos: ‘Digitale voordeur helpt om wachttijd beter te benutten’

GGZ-aanbieder Eleos zet e-health toepassingen al langer in om cliënten te ondersteunen. Een goed voorbeeld is het gebruik van beeldbellen voor de behandeling van cliënten thuis. Waarom e-health dan niet ook inzetten voor de aanpak van de wachtlijstproblematiek? Als inkorten van de wachttijd nog geen optie is wegens een onbalans tussen veel vraag en beperkt aanbod, dan kan die tijd wel efficiënter gebruikt worden. Reden om het al langer gebruikte platform van Minddistrict in te zetten als een uniforme digitale voordeur. Na enkele pilots is onlangs de echte kick-off geweest. De eerste resultaten lijken veelbelovend.