HIPMa: voor betere ICT in de eerste lijn

In mijn eerdere artikel over het ‘CMIO Netwerk Eerste Lijn manifest IT’ in de huisartsenzorg (ICT&health editie 2, 2022) gebruikte ik de term HIPMa. Online zoeken naar die term levert geen praktisch bruikbare informatie op. Joppe van der Reijden – onder meer ICT-adviseur bij de Landelijke Huisartsen Vereniging – licht het project daarom graag toe. Want HIPMa heeft ambities, vooral: heel praktische. En dat hebben we volgens hem hard nodig als het gaat over ICT in de eerste lijn.