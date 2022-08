Ivan Huijnen, Henri Plagge (Adelante): ‘Multidisciplinair opleiden stimuleert innovatie’

“In de zorg wordt steeds meer nadruk gelegd op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van langdurig verminderd functioneren bij chronische aandoeningen. Dat maakt de denkramen van de revalidatiegeneeskunde steeds breder inzetbaar”, merken Henri Plagge en Ivan Huijnen, respectievelijk bestuursvoorzitter en manager Kenniscentrum bij Adelante. Met haar revalidatiezorg richt de Limburgse zorggroep zich op zo goed mogelijk leven en participeren in de samenleving, binnen de beperkingen die iemand heeft. Adelante is volop bezig met het vertalen van haar integrale benadering van gezondheid naar de eerste en tweede lijn. Studenten worden hier nauw bij betrokken. Binnen het multidisciplinaire zorginnovatiecentrum van Adelante en Zuyd Hogeschool werken zij mee aan nieuwe zorgoplossingen. “Zo brengen we zorg, onderzoek en opleiden bij elkaar”, aldus de innovatie-minded bestuurders. Een concept dat veel jonge mensen aanspreekt.